На Рівненщині зіткнулися автоцистерна й маршрутка: багато жертв

У Рівненській області сталася жахлива ДТП. Зіткнулися вантажівка й маршрутка. На жаль, є жертви.

Про це повідомив голова ОВА. Окрім того, вже підтвердив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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У ДТП на Рівненщині загинули 14 людей, вижила одна жінка

Олександр Коваль повідомив, що о 15:45 на автодорозі поблизу села Верхів Острозької територіальної громади зіткнулися вантажівка та маршрутний мікроавтобус Рівне – Хмельницький. За попередньою інформацією, 14 людей загинуло, зокрема 1 дитина.

Посадовець уже виїхав на місце аварії. Наразі там працюють усі відповідні спецслужби.

Уже незабаром очільник МВС уточнив, що автоцистерна зіткнулася з маршрутним мікроавтобусом.

14 осіб загинуло, серед них 6-річна дитина. Одна жінка вижила, медики борються за її життя,

– наголосив Ігор Клименко.

Також зазначив, що на місці працюють рятувальники й поліцейські. Пошукові роботи тривають. Слідчі документують подію, з'ясовуватимуть всі обставини ДТП.

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На Рівненщині сталася жахлива ДТП / Фото з телеграму Коваля, Клименка, Третяка, ДСНС (18+)

Міський голова Рівного Олександр Третяк написав, що жахлива аварія сталася на відрізку дороги Городище – Рівне – Старокостянтинів. Маршрутне таксі зіткнулось з цистерною яка перевозила пальне.

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24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих внаслідок ДТП на Рівненщині. Вічна пам'ять!