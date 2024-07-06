На Рівненщині зіткнулися автоцистерна й маршрутка: багато жертв
Джерело:Олександр Коваль
У Рівненській області сталася жахлива ДТП. Зіткнулися вантажівка й маршрутка. На жаль, є жертви.
Про це повідомив голова ОВА. Окрім того, вже підтвердив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Дивіться також Жахлива ДТП за участі автобусів сталася на Львівщині: у мережі показали моторошні кадри
У ДТП на Рівненщині загинули 14 людей, вижила одна жінка
Олександр Коваль повідомив, що о 15:45 на автодорозі поблизу села Верхів Острозької територіальної громади зіткнулися вантажівка та маршрутний мікроавтобус Рівне – Хмельницький. За попередньою інформацією, 14 людей загинуло, зокрема 1 дитина.
Посадовець уже виїхав на місце аварії. Наразі там працюють усі відповідні спецслужби.
Уже незабаром очільник МВС уточнив, що автоцистерна зіткнулася з маршрутним мікроавтобусом.
14 осіб загинуло, серед них 6-річна дитина. Одна жінка вижила, медики борються за її життя,
– наголосив Ігор Клименко.
Також зазначив, що на місці працюють рятувальники й поліцейські. Пошукові роботи тривають. Слідчі документують подію, з'ясовуватимуть всі обставини ДТП.
Читайте також У Кривому Розі зіткнулися маршрутка та фура: є багато постраждалих
На Рівненщині сталася жахлива ДТП / Фото з телеграму Коваля, Клименка, Третяка, ДСНС (18+)
Міський голова Рівного Олександр Третяк написав, що жахлива аварія сталася на відрізку дороги Городище – Рівне – Старокостянтинів. Маршрутне таксі зіткнулось з цистерною яка перевозила пальне.24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих внаслідок ДТП на Рівненщині. Вічна пам'ять!