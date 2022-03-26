На Рівненщині ЗСУ збили ворожий дрон
Джерело:телеграм Віталія Коваля
Росіяни 26 березня завдали удару по Рівненській області. Крім того, українські захисники збили там ворожий дрон.
Глава Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомив у мережі, що загарбники атакували Рівненську область.
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На Рівненщині збили дрон росіян
У Рівненській області 26 березня двічі сповіщали про повітряну тривогу.
Під час першої тривоги Збройні Сили України збили ворожий дрон,
– зазначив глава ОВА.
Водночас, коли тривала друга тривога, ракета росіян влучила в нафтобазу міста Дубно. Масштаб завданих атакою росіян збитків встановлюють.
Нагадаємо, у Волинській ОВА раніше проінформували, що 26 березня за 10 кілометрів від Луцька Сили протиповітряної оборони збили ворожий безпілотник. Однак влада припускає, що це могла бути ракета росіян.
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