Рівненщину засипає снігом: дороги скували затори, а шкільний автобус застряг у пастці

Частину України засипає снігом, зокрема Рівненщину. Через опади там застряг шкільний автобус, тому довелося викликати рятувальників.

Через сильні снігопади на дорогах області ускладнений рух. На трасі Рівне – Луцьк утворився затор через ДТП.

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Рятувальники "визволили" шкільний автобус

Шкільний автобус в Рівному потрапив у сніговий замет та забуксував. На щастя, дітей та пасажирів усередині не було. На допомогу прийшли рятувальники.



Шкільний автобус застряг у снігу / Фото ДСНС

ДТП на трасі

На трасі Рівне – Луцьк у Бронниках трапилася ДТП, унаслідок якої розвернуло фуру впоперек дороги. Через це на дорозі утворився кілометровий затор. Близько 16:00 рух на дорозі відновили. причини аварії невідомі.



Затор на трасі Рівне – Луцьк

Через негоду в області оголосили жовтий рівень небезпеки. Рятувальники пильно стежать за рухом на дорогах.

Крім того, попереджають про можливе порушення електропостачання та роботи комунальних служб.

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