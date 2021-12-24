Рівненська облрада просить карати за "пропаганду гомосексуальності": скерували звернення до Ради

Рівненська обласна рада направила звернення дло українського парламенту. Місцеві депутати висловили підтримку законопроєкту, який передбачає штрафи за "пропаганду педофілії, гомосексуальності та трансгендерності".

Відповідне рішення Рівненська облрада ухвалила 23 грудня. Мовиться про законопроєкт №6327.

Раніше Ми не відкидаємо нікого, – Епіфаній відреагував на молитву Папи за ЛГБТ-спільноту

Депутати пояснили ініціативу зверненнями виборців

Автором ініціативи є депутат Андрій Петохін від групи "За майбутнє". Звернення підготували від депутатського об'єднання "За духовність, моральність та сімейні цінності".

З огляду на численні звернення наших виборців щодо зростання тенденції публічної пропаганди аморальних відхилень від конституційної норми сім’ї звертаємося до вас із проханням підтримати закон,

– сказав Петохін.

Тепер звернення мають розглянути у парламенті.

Що відомо про законопроєкт №6327:

Законопроєкт зареєстрований у ВР 19 листопада 2021 року.

Його ініціаторами є 4 нардепів від "Слуги народу": Мазурашу, Драбовський, Кузьміних та Культенко, а також нардеп від "За майбутнє" – М'ялик.

Під пропагандою гомосексуальності депутати розуміють публічне використання продукції, що містить ЛГБТ-символіку, промови, вигукування гасел, демонстрацію плакатів та інше.

За пропаганду педофілії, гомосексуальності або трансгендерності автори проєкту пропонують штрафували людей на 17 тисяч гривень, якщо порушення зафіксоване вперше, і 51 тисяча гривень – коли повторно.

Читайте також Таких законотворчих "коників" не викидають навіть у Pociї