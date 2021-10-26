На Рівненській АЕС сталась аварія на трубопроводі: що трапилось

На території Рівненської АЕС 26 жовтня сталася розгерметизація водневого трубопроводу. Це спричинило спалах водню без подальшого горіння.

Аварія сталась о 15:03 на відкритій території біля третього блоку. Персонал станції одразу перекрив трубопровід.

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Чи є жертви

На щастя, жертв та постраждалих немає. Радіаційний та протипожежний стани перебувають в межах норми, тому станція працює в штатному режимі.

Для ліквідації аварії залучили 19 рятувальників та 7 одиниць техніки.

Третій енергоблок тільки ремонтували

Зауважимо, що 14 вересня третій енергоблок відключили для ремонту. Він мав тривати до 16 листопада.

До речі, у червні 2021 року енергоблок №4 теж відключали від енергомережі. Все через хибне формування резервного диференційного захисту блоку.

Відключення енергоблоків на українських АЕС