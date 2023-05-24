На Рівненщині нашестя мошкари: фахівці розповіли, чим це небезпечно

У Рівненській області нашестя мошки, вона збирається цілими хмарами. Місцеві жителі кажуть, що такої кількості кровопивць не бачили роками.

На Рівненщині комахи дошкуляють і людям, і тваринам. Вони кусаються, лізуть під одяг, по собі лишають набряки та провокують сильну алергію. А ще можуть призвести до гибелі худоби.

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Пастухи скаржаться на нашестя мошок

На Рівненщині мошки та мокриці збираються цілими хмарами. Особливо вони не дають спокою тваринам на випасі і їхнім погоничам.

Вони ж кусають їх і за вим’я і за все. Вони тоді крутяться, бігають, не можна тоді ради дати,

– розповів пастух.

Ентомологиня Руслана Драб зауважила, що на Рівненщині, де болотиста місцевість, мошки – звичне явище. Проте цьогоріч їх дуже багато.

Цьогоріч її значно більше, бо зійшлися якось усі фактори – тепла зима, водопілля, та ще й головні вороги мошки з вирію повернулися дещо пізніше. Ластівки наші, наші серпокрильці, стрижі, як ми називаємо їх в народі, вони тільки зараз масово в нас з’явилися, вони нам допоможуть в процесі тому, що мошка зникне,

– додала вона.

Фахівці не радять гнати худобу у місця, де надто багато мошки. Адже коли у них масовий виліт і тварини випасаються десь в низинах, то може бути таке, що це може спричинити й загибель худоби: комахи можуть забити їм дихальні шляхи або ж покусати їх аж до інтоксикації. Тоді варто звертатися за допомогою ветеринара.

Та уже скоро мошки має поменшати. За прогнозами ентомологині, це станеться уже за 2 – 3 тижні, бо має вимерти сама, а ще допоможуть птахи. А місцеві кажуть, що "за народними прикметами поки зацвіте калина, тримається мошка".

Як боротися з мошками вдома

Наразі фахівці радять користуватися москітними сітками та спеціальними аерозолями. Зокрема:

фумігаторами – це засоби, які використовуються в оселі,

репеленти – це засоби, які відлякують комах.

Також при укусах виникають великі набряки, які відзначаються свербежем. Тож вдома варто мати протиалергічні засоби, а до місця укусу прикласти щось холодне чи содовий розчин.