У Рівному, Дубні та Сумах повітряна тривога – люди евакуюються в укриття
Людей, які мешкають у Рівному та Дубні, просять негайно евакуюватися в укриття. Також сирени лунають у Сумах.
Голова Рівненської держадміністраціїї Віталій Коваль повідомив про повітряну тривогу у Рівному та Дубні, що за майже 50 кілометрів від обласного центру.
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Суми
Повітряну тривогу також оголосила Сумська військова цівільна адміністрація. Там лунає сирена через. загрозу артобстрілу.
"Підвали відчинені у навчальних закладах, школах, садочках. Без паніки! Є час дійти до укриттів!", – повідомили в адміністрації.
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Що робити під час атаки / Фото 24 каналу