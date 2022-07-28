У Рівному невідомі прив'язали вибухівку на основі ручної гранати до дерева
У Рівному на вулиці Набережній невідомі прив’язали до дерева саморобну вибухівку на основі гранати. Правоохоронці знешкодили вибуховий пристрій.
Місцеві повідомили до поліції про те, що у дворі біля багатоповерхівки на дереві, орієнтовно на рівні другого поверху, виявили саморобний вибуховий пристрій на основі ручної гранати.
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Фахівці-вибухотехніки зняли небезпечний предмет, розрядили його та привели у безпечний стан.
Фахівці розрядили вибухівку в Рівному
Тепер поліцейські шукають осіб, які можуть бути причетні до вчиненого злочину.
У Рівному невідомі причепили вибухівку до дерева
Що робити, якщо ви виявили вибухівку
При виявленні вибухонебезпечних предметів необхідно:
- відійти на безпечну відстань (230 – 250 метрів),
- негайно повідомити про знахідку за телефонами «102» або «101»,
- попередити перехожих про небезпеку,
- дочекатися прибуття фахівців, щоб вказати місце знахідки.
До слова, впродовж війни правоохоронці виявили чимало людей, які були спільниками російських загарбників. Одного з таких нещодавно затримали в Одесі. Він просив окупантів завдати по місту такого ж моторошного удару, як по Вінниці.
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