У Рівному та області оголосили про повітряну тривогу
25 лютого 2022 , 11:58Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Рівне
Окупанти продовжують наступ на Рівненщину. У Рівному та по всій області вже оголосили про повітряну тривогу.
Про це повідомив очільник Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль. Він закликав містян піти в укриття.
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Наразі рівничанини чекають подальших вказівок від керівництва міста. Перед цим, ще о 6 ранку 25 лютого, війська Росії обстріляли у Рівному аеропорт.Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових, а міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!
"Повітряна тривога! Земляки, знайдіть безпечне місце, потенційне укриття. Чекайте подальших інформувань", – написав рівненський чиновник у своєму фейсбуці. Коваль пояснив, що інформація стосується, як міста Рівного, так і всієї області.