У Рівному під кригу провалилися підлітки: один загинув у свій день народження

Трагедія сталася ввечері 11 лютого. Троє підлітків провалилися під лід місцевої водойми. Двох вдалося врятувати.

Однак, на жаль, один з хлопців не вижив. Деталі моторошного випадку – розповідає 24 Канал.

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Троє хлопців провалилися під лід у Рівному

У поліції розповідають, що повідомлення про прикрий інцидент надійшло близько 18:45 11 лютого. У рівненській водоймі на мікрорайоні Ювілейний під кригу провалилися троє підлітків.

Хлопці приблизно 14 років. Двох хлопців вдалося врятувати – їх доправили у лікарню на медичний огляд. Тіло третього рятувальники знайшли орієнтовно через 3 години від початку пошуків.

На жаль, підлітка не вдалося врятувати. Того дня у нього було день народження.

Редакціяприносить щирі співчуття родичам та близьким хлопчика.

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