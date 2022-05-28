У Рівному попрощалися із братами Зіберами, які в один день загинули на Сході

Дмитро та Олег Зібери з самого початку війни стали до лав ЗСУ, щоб боронити Україну від російських загарбників. На жаль, їхнє життя обірвалося у бою з ворогом на Сході.

На рівненському майдані Незалежності провели в останню путь Олега та Дмитра Зіберів. Брати загинули в одному бою – 19 травня біля села Новоселівка на Донеччині.

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Прощання з героями

47-річний Олег та 39-річний Дмитро на другий день після повномасштабного вторгнення російських окупантів пішли до військкомату. Їх намагалися вмовити змінити рішення – в обох по двоє дітей, батькам потрібен догляд.

Але брати наполягали на тому, щоб їх взяли в ЗСУ. Вони хотіли просити, щоб в за можливості їх скерували у різні взводи, щоб у разі трагедії один залишився живий. На жаль, сталося найгірше – вони загинули в бою в один день.

Олег працював в ППФ "Експерт-Рівне", в нього залишились син Артем (15 років) та донька Марійка (9 років). Дмитро був підприємцем, а останнім часом працював далекобійником. Без батька залишились 17-річний Денис та 10-річна Діана.

Війна Росії проти України: останні новини

Російські окупанти не припиняють обстрілювати Миколаїв. Ворог здійснив чергову атаку на житлові будинки. На жаль, внаслідок обстрілу є постраждалі серед мирних мешканців, їх точна кількість та стан уточнюються.

Деякі українці вирішують зрадити своїй державі та стати на бік ворога. Стало відомо, що у Мелітопольському районі Приазовський відділ поліції вирішив перейти до росіян та стати "народною міліцією". Як повідомили у Запорізькій ОВА, рішення про зраду прийняли 35 правоохоронців, серед них начальник відділку, його заступник, серед особового складу є учасники АТО. Є вірогідність, що ворог змусив чоловіків це зробити, здійснивши тиск на їхні родини.

На думку радника міністра МВС, активна фаза бойових дій триватиме не довше як місяць. Ворог здійснює інтенсивні атаки, і тримати такий високий темп впродовж більш тривалого часу навряд чи зможе.

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