У Рівному прогримів вибух: на місто летів реактивний БпЛА

Увечері 19 жовтня Росія запустила по Україні безпілотники. Під час повітряної тривоги вибух пролунав у Рівному.

Про це пише Суспільне.

Що відомо про вибух?

Повітряна тривога у Рівненському районі була оголошена з 19:36. З того часу Повітряні сили ЗСУ неодноразово попереджали про рух реактивних безпілотників на область.

Зокрема, о 20:51 військові повідомили, що ще один реактивний БпЛА летить у напрямку обласного центру зі сходу.

Вже о 21:06 у Рівному прогримів звук вибуху. Наразі місцева влада не інформувала про можливі наслідки атаки.

Загроза атаки зберігається у деяких областях України, тож у разі оголошення повітряної тривоги у вашому районі варто якнайшвидше пройти до укриття і перебувати там до відбою.

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Нагадаємо, російські війська завдали смертельного удару по Харківщині. Під атакою "Шахеда" був центральний парк у Новій Водолазі, де перебувало багато людей, зокрема дітей. Унаслідок атаки загинули п'ятеро людей, в тому числі троє дітей. Кількість постраждалих зросла до 15.