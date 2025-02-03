У відділок поліції у Рівному пронесли тротил: СБУ затримала двох підозрюваних, – ЗМІ
- У Рівному до відділку поліції пронесли вибухову речовину, СБУ затримала двох підозрюваних.
- Речниця Управління СБУ у Рівненській області Анна Свінціцька-Савчук повідомила, що підозрювані, ймовірно, планували диверсію.
У Рівному до одного з відділків поліції 3 лютого пронесли вибухову речовину. СБУ провела спецоперацію та затримала двох підозрюваних чоловіків.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речниці Управління СБУ у Рівненській області Анни Свінціцької-Савчук журналістам Суспільного.
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Що відомо про інцидент у відділку поліції у Рівному
Спочатку журналісти місцевого видання "Радіо Трек", з посиланням на власні джерела писали, що вибухову речовину пронесли у міське управління поліції Рівного.
Пізніше речниця Управління СБУ у Рівненській області зазначила, що в результаті дій працівників Служби безпеки було затримано двох чоловіків, які, ймовірно, хотіли вчинити диверсію у цьому відділку.
Тривають слідчі дії. Більше інформації – згодом,
– сказала Анна Свінціцька-Савчук.
Водночас речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька деталі спецоперації журналістам не прокоментувала.
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До слова, 1 лютого у Рівному стався вибух у приміщенні місцевого ТЦК та СП. Внаслідок цього загинула людина, а ще 6 зазнали поранень. На місці працювала СБУ та поліція.