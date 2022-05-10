У Рівному зіткнулись два легковики, маршрутка та вантажівка, що перевозила балони з пропаном
Джерело:Поліція Рівненщини
Вранці 10 травня у Рівне сталася масштабна аварія за участі вантажного автомобіля, маршрутки та двох легковиків. Була небезпека, адже вантажівка перевозила балони з пропаном.
Небезпечна аварія
Аварія трапилася близько 06:20 на перехресті вулиць князя Володимира – Романа Шухевича та Литовської у Рівне.
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Хто саме спричинив зіткнення автомобілів – поки встановлюють слідчі. Відомо лише те, що зіштовхнулися чотири автомобілі – вантажівка, маршрутка та два легковики.
На щастя, через ранню пору, вдалося уникнути чималої кількості жертв. Спочатку повідомлялося про чотирьох осіб, який доставили до лікарні. Однак згодом у службі екстренної медичної допомоги уточнили, зо на місці події працювали п'ять автомобілів медиків. А постраждали семеро осіб. Шість з них госпіталізували, вони отримали травми різного ступеню важкості. Ще один постраждалий від госпіталізації відмовився.
Фотографії наслідків аварії в Рівне 10 травня
За даним поліції, водій вантажного автомобіля перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння: прилад "Драгер" показав 1,04 проміле. У той час як допустима норма в Україні – до 0,2 проміле.
Саме цей водій і перевозив небезпечний вантаж – балони з пропаном, які могли вибухнути через зіткнення.
Смертельна аварія на Рівненщині
- 3 травня на Рівненщині сталася смертельна аварія, в якій загинуло 26 людей. Тоді зіштовхнулися бензовоз з автобусом та мікроавтобусом. Велика кількість жертв пов'язаним з тим, що після зіткнення виникла велика пожежа.
- Тоді аварію спричинив мікроавтобус, який під час обгону виїхав на зустрічну смугу. Він врізався в бензовоз, який після цього влетів у автобус, що прямував йому на зустріч.
- Автобус їхав з пасажирами до Польщі. наймолодшому пасажиру, який загинув, було 17 років.