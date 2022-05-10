У Рівному зіткнулись два легковики, маршрутка та вантажівка, що перевозила балони з пропаном

Вранці 10 травня у Рівне сталася масштабна аварія за участі вантажного автомобіля, маршрутки та двох легковиків. Була небезпека, адже вантажівка перевозила балони з пропаном.

Небезпечна аварія

Аварія трапилася близько 06:20 на перехресті вулиць князя Володимира – Романа Шухевича та Литовської у Рівне.

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Хто саме спричинив зіткнення автомобілів – поки встановлюють слідчі. Відомо лише те, що зіштовхнулися чотири автомобілі – вантажівка, маршрутка та два легковики.

На щастя, через ранню пору, вдалося уникнути чималої кількості жертв. Спочатку повідомлялося про чотирьох осіб, який доставили до лікарні. Однак згодом у службі екстренної медичної допомоги уточнили, зо на місці події працювали п'ять автомобілів медиків. А постраждали семеро осіб. Шість з них госпіталізували, вони отримали травми різного ступеню важкості. Ще один постраждалий від госпіталізації відмовився.

Фотографії наслідків аварії в Рівне 10 травня

За даним поліції, водій вантажного автомобіля перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння: прилад "Драгер" показав 1,04 проміле. У той час як допустима норма в Україні – до 0,2 проміле.

Саме цей водій і перевозив небезпечний вантаж – балони з пропаном, які могли вибухнути через зіткнення.

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