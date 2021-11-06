У Рівному змія пролізла у ванну кімнату через систему зливу води

Останнім часом у Рівному все частіше помічають змій у будинках і на вулиці. Зокрема, один із місцевих жителів знайшов плазуна у своїй ванній кімнаті.

Відповідне відео зі змією у будинку оприлюднили у мережі. На ньому видно, що плазун застряг у системі зливу води.

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Змія у будинку в Рівному

На ролику можна побачити, що змія, яка застрягла в отворі сітки-клапана, не може вибратися звідти. Господар будинку відкрутив гвинт, аби дістати плазуна.

Десь у Рівному. Плюс одна фобія,

– підписали ролик.

У Рівному чоловік знайшов змію у власній ванній: дивіться відео

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Інший випадок з плазунами у місті

Раніше жителі Рівного помітили змію прямо на тротуарі. Крім того, ще один плазун лазив і на проспекті Миру, поблизу будинку №4.

Змія на дорозі у Рівному: дивіться відео