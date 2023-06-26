Звільнення Рівнополя: які перспективи це відкриває для ЗСУ на фронті

Збройні Сили України звільнили село Рівнопіль Донецької області. Свого часу російські окупанти мали великі плани на цей плацдарм.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, звільнення Рівнополя – надзвичайно позитивна новина. За цей населений пункт точилися бої ледь чи не спочатку наступальних операцій ЗСУ в червні.

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Що буде далі

Як наголосив Мусієнко, тепер вдалося зрізати виступ, який російські окупанти створили ще під час своїх наступальних операцій. Вони мали важливі плани на цей напрямок.

Взимку ворог намагався вклинюватися у нашу лінію оборони. Потім розглядав плацдарм Рівнополя як можливість поновити наступальні дії на цьому напрямку. Тоді мало бути пожвавлення біля Вугледара, а також – біля Великої Новосілки. Ворог розташував там досить велику кількість військ,

– розповів Мусієнко.

Звільнення Рівнополя відкриває Силам оборони можливості просуватися далі. Ймовірно, наступною ціллю буде Старомлинівка, де ворог розмістив свої артилерійські позиції. За цим селом відкриється оперативний простір, який дозволить просуватися в бік Волновахи та Маріуполя і притискати окупантів ближче до азовського узбережжя.

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Заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов повідомив про успіхи в Бахмуті . Українські військові змогли просунутися в самому місті.

Загалом зараз з'явилася низка різних позитивних новин з фронту. Також варто глянути на те, що загарбникам не вдається проводити успішні наступальні операції на Куп'янському та Лиманському напрямках.

Ми нав'язуємо повноцінну ініціативу ворогу, використовуючи фланги та всі можливості. Для окупантів фактично розширюється лінія фронту, де вони вимушені оборонятися,

– наголосив Мусієнко.

ЗСУ звільнили Рівнопіль: коротко