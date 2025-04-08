"Важко дивитися": прем'єр Бельгії не стримав сліз біля фото зі звірствами росіян у Бучі

Глава уряду Бельгії Барт Де Вевер у вівторок, 8 квітня, під час візиту до Бучі Київської області не стримав сліз після перегляду світлин звірств російських військових під час окупації міста.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання VRT.

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Прем'єр Бельгії не стримав сліз біля фото з Бучі

Як повідомляє видання, Де Вевер після побачених світлин зі звірствами росіян у Бучі, сказав, що важко дивитися на ці фото.

Дуже важко дивитися на ці фотографії. Дуже важко,

– прокоментував прем'єр.

Він також поділився особистою історією, зокрема про зв'язок з Україною завдяки своєму батьку.

"Я маю спеціальний зв'язок з країною через мою родину. Мій батько часто приїжджав сюди потягом після падіння Радянського союзу. Він мав тут багато друзів, які часто приїжджали до нас додому робити невеликі роботи й заробляти гроші", – зазначив глава уряду Бельгії.

Важливо! Виконувач обов'язків Генерального прокурора України Олексій Хоменко зазначав, що лише за 30 днів окупації в Бучанському районі вчинено понад 9 тисяч воєнних злочинів. Також окупанти вбили 1 800 мирних жителів, серед яких 43 дитини, та знищили 3 800 будівель.

Прем'єр Бельгії не стримав сліз біля фото з Бучі: дивіться відео

Нагадаємо, що під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським, у Києві у вівторок, 8 квітня, глава уряду Бельгії Барт де Вевер оголосив про масштабний пакет допомоги Україні. Ідеться про оборонний пакет допомоги розміром в 1 мільярд євро.