Про це повідомляють український журналіст Денис Казанський, пропагандистське видання "РИА Новости" та інші російські ЗМІ.
Що відомо про різанину в Уфі?
Згідно з оприлюдненою інформацією, в Уфі, столиці Багкортостану, неповнолітній напав із ножем на гуртожиток медвузу з іноземними студентами, порізав чотирьох людей і намалював їхньою кров'ю свастику на стіні.
Нападником виявився 15-річний Олександр. Як з'ясувалося, він спершу підірвав петарду, щоб привернути до себе увагу, а вже потім почав нападати. В одного із постраждалих, 24-річного чоловіка – хімічний опік ока.
Поранених виносять на вулицю: дивіться відео
Загалом кількість постраждалих зросла до 6. Двох осіб госпіталізували у важкому стані, ще трьох – у стані середньої тяжкості. Неповнолітнього також забрали до лікарні, оскільки при затриманні він завдав собі значних травм.
Кримінальну справу порушено проти 15-річного підлітка за фактом нападу на студентів у гуртожитку в Уфі. Також постраждали двоє співробітників поліції, повідомляє СК,
– пишуть росЗМІ.
Інші подібні випадки у Росії
Нагадаємо, у грудні у російському Підмосков'ї у школі 15-річний учень напав з ножем на дітей, унаслідок чого загинув 10-річний хлопець. Відомо, що нападник був "прихильником деструктивної молодіжної течії".
Як повідомлялося раніше, спершу хлопець ударив ножем охоронця та застосував газовий балончик, а потім поранив хлопчика, який від отриманих поранень помер. На фоні жертви нападник зробив селфі.