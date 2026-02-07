Про це повідомляють український журналіст Денис Казанський, пропагандистське видання "РИА Новости" та інші російські ЗМІ.

Що відомо про різанину в Уфі?

Згідно з оприлюдненою інформацією, в Уфі, столиці Багкортостану, неповнолітній напав із ножем на гуртожиток медвузу з іноземними студентами, порізав чотирьох людей і намалював їхньою кров'ю свастику на стіні.

Нападником виявився 15-річний Олександр. Як з'ясувалося, він спершу підірвав петарду, щоб привернути до себе увагу, а вже потім почав нападати. В одного із постраждалих, 24-річного чоловіка – хімічний опік ока.

Поранених виносять на вулицю: дивіться відео

Загалом кількість постраждалих зросла до 6. Двох осіб госпіталізували у важкому стані, ще трьох – у стані середньої тяжкості. Неповнолітнього також забрали до лікарні, оскільки при затриманні він завдав собі значних травм.

Кримінальну справу порушено проти 15-річного підлітка за фактом нападу на студентів у гуртожитку в Уфі. Також постраждали двоє співробітників поліції, повідомляє СК,

– пишуть росЗМІ.

Інші подібні випадки у Росії