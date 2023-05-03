Закарпатський різьбяр створив скульптуру Героя України Олександра Мацієвського

Різьбяр із Закарпаття Микола Глеба створив скульптуру Героя України Олександра Мацієвського. Росіяни розстріляли полоненого за гасло "Слава Україні".

Різьбяр став відомий завдяки своїм роботам ще рік тому. Микола створив статую на основі фотографії 5-річного хлопчика, який самотужки дійшов до кордону з Польщею.

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Тоді митець став переможцем ювілейного кубка Living Heritage Events з різьблення бензопилою. Чоловік передав свій виграш на закупівлю захисних жилетів, телефони та сонячні електростанції, аптечки та сухі пайки для українців.



Скульптура хлопчика, який самотужки дійшов до кордону / Фото Миколи Глеби

Цього разу скульптура майстра присвячена мужньому бійцю та Герою України Олександру Мацієвському, якого цинічно вбили росіяни.



Скульптура Олександра Мацієвського / Фото Миколи Глеби



Нова скульптура Різьбяра / Фото Миколи Глеби

У Києві створили мурал на честь Мацієвського

29 квітня у Києві офіційно відкрили мурал на одній з будівель Верховної Ради на вулиці Банковій. Його створив французький художник Крістіан Ґуемі.

Роботу присвятили пам'яті всіх загиблих під час війни, а зобразили Мацієвського. До слова, на відкритті муралу була присутня мати загиблого Героя Параска Демчук.