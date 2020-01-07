Різдво на війні: вражаючі факти про перемир'я під час Першої світової

Наприкінці 1914 року на Західному фронті Першої світової війни стихли гармати. Окопами зазвучали колядки, в траншеях запалили на ялинках свічки. На поля Фландрії прийшло Різдво. А з ним – неофіційне перемир'я.

Солдати, хоч і не на довго, відклали зброю, відчувши перемогу свята над суворою дійсністю війни.

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Бойові дії взимку 1914 року: що відомо

Перша світова на той час тривала п'ятий місяць з п'ятдесяти, ще ніхто не називав її "Великою". Навряд чи хтось думав, що все розтягнеться на кілька років.

Стратегія Німеччини полягала у якнайшвидшій нейтралізації Франції та подальшому ударі всіма силами по Росії. Відповідно до плану Шліффена кайзерівські армії наступали з півночі, через територію Бельгії.



Схема наступу військ

З кінця липня 1914 року німецька армія атакувала нейтральні Люксембург і Бельгію, взяла під контроль Ельзас і підійшла до Парижа. До мети залишалася смішна відстань – якихось 70 кілометрів.

Здавалося, що поразка Франції на підході. Але у першій битві на Марні військам Антанти вдалося затримати і навіть відкинути німців. Британці прислали майже 70-тисячний експедиційний корпус для підтримки французів.

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На півночі Бельгії почалася серія ривкових маневрів з метою оточити противника з флангу. "Біг до моря" мети не осягнув і вилився у розширення лінії фронту. На зміну невдалому бліцкригу прийшла "позиційна війна".

Що таке "Біг до моря"? Це період у Першій світовій війні, а саме на Західному фронті (16 вересня — 15 жовтня 1914 року), під час якого супротивники (Німеччина з одної сторони та Франція й Англія з іншої) намагались обійти одне одного з флангів і вийти до Північного моря. Вважалось, що той, хто матиме вихід до нього матиме перевагу у веденні бойових дій.



Відбулося кілька боїв за участю доволі значних сил впродовж приблизно місяця. Проте жодній країні не вдалося вийти до моря. Військова операція мала загалом негативний характер для всіх учасників, оскільки лінія фронту лише розтягнулася.

На початку листопада багатокілометрові траншеї потягнулися від Північного моря до французько-швейцарського кордону. Сторони намагалися тримати статус-кво (тобто залишити все, як є). Активні бойові дії на території Півночі Франції і Бельгії на той час призупинились.

Свято в окопах: як військові зустрічали Різдво

Над окопами розходилося очікування прийдешнього Різдва. На полях Фландрії опинилися католицькі армії, у складі яких разом із простими солдатами служили багато капеланів.

Важко собі уявити більш домашнє, сімейне і по-дитячому веселе свято, аніж Різдво. Разом з тим це свято, в основі якого лежить побажання миру. Про це у своєму посланні до сторін, що воюють, говорив Папа Римський Бенедикт ХV ще на початку грудня 1914 року.



Папа Римський Бенедикт ХV

Втім, ці заклики Ватикану керівники воюючих країн просто проігнорували. Сторони вважали, що війна буде тривати до перемоги. В цей час на невеликій ділянці фронту в Бельгії відбулися події, які змогли хоч на мить розвіяти напругу та перетворити шанці на місце, куди прийшло Різдво.

Через погоду багато окопів на Північному-західному фронті перетворилися на ями, наповнені крижаним болотом. Британські експедиційні війська часто перебували на відстані 50–100 метрів від німецьких ліній. Це дозволяло легко встановлювати голосовий контакт з ворожими позиціями.

Британським солдатам командування та волонтери намагалися створити свято. Кожен військовий отримав від короля посилку. Подарунок від принцеси Мері – металеву жерстянку із гравірованим профільним портретом доньки короля Георга.



Подарунки для британських військових

У коробці був шоколад, різдвяне печиво, сигарети, тютюн, люлька та вітальна листівка з побажанням щасливо повернутися додому. У 1914 році на передову було відправлено 355 тисяч таких подарунків.

Дух Різдва посилився, коли на німецьких шанцях з'явилися ялинки. Це кайзерівське командування розпорядилося підіймати бойовий дух, висилаючи на передову десятки тисяч мініатюрних хвойних, які мали бути освітлені на Різдво. На підсвідомому рівні бажання перемир'я було в багатьох.

Не було якоїсь загальної пропозиції. Це було зроблено на місцях. Відсвяткувати різдвяний час – у цьому значна заслуга військових капеланів з обох сторін,

– пояснив історик та ветеран АТО Іван Костенко.

Якраз у той час виникла затримка із набоями до гармат. Тому артилерія на Різдво 1914 року у Фландрії мовчала. Все це підштовхнуло солдат до дій.

Цікаво! В історії європейських воєн на свята часто відкладали зброю. У Семирічній війні вороги разом грілися біля вогнищ і грали в карти, в Кримській війні ділилися їжею і тютюном. А під час Другої Бурської війни між бурами та англійцями траплялися футбольні ігри.

У переддень Різдва припинився дощ. Відкривати вогонь не наважувався ніхто. Згодом з'явилися святкові заклики. Британські солдати гукали "Привіт, Фріц!". У відповідь з німецьких траншей чулося "З Різдвом Христовим, Томмі!".

Британці ділилися спогадами про німців, які виставляли з окопів таблички з написом ламаною англійською: "Ви не стріляйте, ми не стріляємо".

Насамперед було вирішено поховати побратимів, чиї тіла лежали на нічиїй землі. Поступово все більше солдатів покидали свої шанці і виходили на нейтральну смугу розмовляти один з одним.



Ілюстрація перемир'я під час Різдва

Багато німців знали англійську: вивчили її або бували на заробітках у Великобританії. В це складно повірити й досі, але атмосфера Різдва дозволила вчорашнім ворогам святкувати разом і навіть мінятися подарунками. На деяких ділянках фронту вдалося відправити спільні різдвяні меси.

Як відреагувало командування обох сторін

Перше Різдво Великої війни вдалося провести урочисто, принаймні на північній ділянці Західного фронту. Та британське й німецьке командування було обурене, коли до них дійшли чутки про нього.

Щоб подібні інциденти надалі не повторювалися, у цей період організовували рейди. Артилерія мала працювати сильніше, а піхоту перекидали на інші ділянки, де вони нікого вже не знали.

Це дало відповідний результат. У 1915 році Різдво проходило вже під канонаду артилерії. Війна тривала. У шанцях на рівні молодшого офіцерського складу формувалися свої правила, адаптовані до вимог окопної війни.

Довідка. У "позиційній війні" часто застосовувався принцип "Живи і дай жити іншим" – це було добровільне стримання від агресивних бойових дій. Домовленості не стріляти виникали між позиціями для того, аби зібрати і поховати загиблих, або з нагоди великих свят.

Після трьох років війни, починаючи з 1917 року, рівень ескалації конфлікту не залишав місця для подібних проявів лояльності між ворогами. Згодом трансформувалося і саме розуміння "перемир'я". Війна збирала свій врожай із крові та помсти.

Цікаві факти про різдвяне перемир'я

• Тривало 23 і 24 грудня 1914 року, а подекуди й до 15 січня 1915-го. За приблизними підрахунками, у ньому взяли участь щонайменше 100 тисяч солдатів з обох сторін, які воювали на Західному фронті.

• Впродовж перемир'я зафіксовано один випадок спільного смаження грилю, частіше зустрічався обмін перукарськими послугами, кілька футбольних матчів та обмін подарунками – алкоголем, сигаретами і шоколадом.



Військові грають у футбол

• На французькій ділянці фронту німці допомогли доставити до рідних окопів п'яного француза.

• Ці події увійшли в історію. Їх щороку згадують у Фландрії, описують художники, поети і драматурги. Музикант Пол Маккартні, зокрема, взяв цей випадок за основу для свого відеокліпу на пісню Pipes Of Peace.

Кліп на пісню Pipes Of Peace: дивіться відео



А у 2005 році на екрани вийшла стрічка "Щасливого Різдва", у якій описані ці події на основі мемуарів.

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На жаль, до кінця Великої війни чогось подібного вже не повторилося. Відкладати зброю, щоб переговорити з ворогом, було усе важче. Перша світова наносила усе глибші рани.