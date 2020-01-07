Рождество на войне: впечатляющие факты о перемирии во время Первой мировой

В конце 1914 года на Западном фронте Первой мировой войны стихли пушки. В окопах зазвучали колядки, в траншеях зажгли на елках свечи. На поля Фландрии пришло Рождество. А с ним – неофициальное перемирие.

Солдаты, хоть и не на долго, отложили оружие, почувствовав победу праздника над суровой действительностью войны.

Интересно! Предпосылки Зимней войны: как Финляндия противостояла СССР

Боевые действия зимы 1914 года: что известно

Первая мировая в то время продолжалась пятый месяц из пятидесяти, еще никто не называл ее "Великой". Вряд ли кто-то думал, что все растянется на несколько лет.

Стратегия Германии заключалась в скорейшей нейтрализации Франции и дальнейшем ударе всеми силами по России. В соответствии с планом Шлиффена кайзеровские армии наступали с севера, через территорию Бельгии.



Схема наступления войск

С конца июля 1914 года немецкая армия атаковала нейтральные Люксембург и Бельгию, взяла под контроль Эльзас и подошла к Парижу. До цели оставалось смешное расстояние – каких-то 70 километров.

Казалось, что поражение Франции на подходе. Но в первой битве на Марне войскам Антанты удалось задержать и даже отбросить немцев. Британцы прислали почти семидесятитысячный экспедиционный корпус для поддержки французов.

Обратите внимание! Зимняя война: какую цену Москва заплатила за свою наглость

На севере Бельгии началась серия рывковых маневров с целью окружить противника с фланга. "Бег к морю" цели не достиг и вылился в расширение линии фронта. На смену неудачному блицкригу пришла "позиционная война".

Что такое "Бег к морю"?Это период в Первой мировой войне, а именно на Западном фронте (16 сентября – 15 октября 1914 года), во время которого противники (Германия с одной стороны и Франция и Англия с другой) пытались обойти друг друга с флангов и выйти к Северному морю. Считалось, что тот, кто будет иметь выход к нему будет иметь преимущество в ведении боевых действий.



Состоялось несколько боев с участием довольно значительных сил в течение примерно месяца. Однако ни одной стране не удалось выйти к морю. Военная операция имела в целом негативный характер для всех участников, поскольку линия фронта только растянулась.

В начале ноября многокилометровые траншеи потянулись от Северного моря до французско-швейцарской границе. Стороны пытались держать статус-кво (т.е. оставить все, как есть). Активные боевые действия на территории Севера Франции и Бельгии в то время приостановились.

Праздник в окопах: как военные встречали Рождество

Над окопами расходилось ожидание грядущего Рождества. На полях Фландрии оказались католические армии, в составе которых вместе с простыми солдатами служило много капелланов.

Трудно себе представить более домашний, семейный и по-детски веселый праздник, чем Рождество. Вместе с тем это праздник, в основе которого лежит желание мира. Об этом в своем послании к сторонам, которые воюют, говорил Папа Римский Бенедикт ХV еще в начале декабря 1914 года.



Папа Римский Бенедикт ХV

Впрочем, эти призывы Ватикана руководители воюющих стран просто проигнорировали. Стороны считали, что война будет продолжаться до победы. В это время на небольшом участке фронта в Бельгии произошли события, которые смогли хоть на миг развеять напряжение и превратить окопы в место, куда пришло Рождество.

Из-за погоды многие окопы на Северо-Западном фронте превратились в ямы, наполненные ледяным болотом. Британские экспедиционные войска часто находились на расстоянии 50-100 метров от немецких линий. Это позволяло легко устанавливать голосовой контакт с вражескими позициями.

Британским солдатам командование и волонтеры пытались создать праздник. Каждый военный получил от короля посылку. Подарок от принцессы Мэри – металлическую жестянку с выгравированным профильным портретом дочери короля Георга.



Подарки для британских военных

В коробке был шоколад, рождественское печенье, сигареты, табак, трубка и поздравительная открытка с пожеланием счастливо вернуться домой. В 1914 году на передовую было отправлено 355 тысяч таких подарков.

Дух Рождества усилился, когда на немецких окопах появились елки. Это кайзеровское командование распорядилось поднимать боевой дух, высылая на передовую десятки тысяч миниатюрных хвойных, которые должны быть освещены на Рождество. На подсознательном уровне желание перемирия было у многих.

Не было какого-то общего предложения. Это было сделано на местах. Отпраздновать рождественское время – в этом большая заслуга военных капелланов с обеих сторон,

– пояснил историк и ветеран АТО Иван Костенко.

Как раз в то время возникла задержка с патронами к орудиям. Поэтому артиллерия на Рождество 1914 года в Фландрии молчала. Все это подтолкнуло солдат к действиям.

Интересно! В истории европейских войн на праздники часто откладывали оружие. В Семилетней войне враги вместе грелись у костров и играли в карты, в Крымской войне делились едой и табаком. А во время Второй Бурской войны между бурами и англичанами случались футбольные игры.

В канун Рождества прекратился дождь. Открывать огонь не решался никто. Впоследствии появились праздничные призывы. Британские солдаты кричали "Привет, Фриц!". В ответ из немецких траншей слышалось "С Рождеством Христовым, Томми!".

Британцы делились воспоминаниями о немцах, которые выставляли из окопов таблички с надписью на ломаном английском: "Вы не стреляйте, мы не стреляем".

Прежде всего было решено похоронить собратьев, чьи тела лежали на ничьей земле. Постепенно все больше солдат покидали свои окопы и выходили на нейтральную полосу разговаривать друг с другом.



Иллюстрация перемирия во время Рождества

Многие немцы знали английский: изучили его или бывали на заработках в Великобритании. В это сложно поверить до сих пор, но атмосфера Рождества позволила вчерашним врагам праздновать вместе и даже меняться подарками. На некоторых участках фронта удалось отправить совместные рождественские мессы.

Как отреагировало командование обеих сторон

Первое Рождество Великой войны удалось провести торжественно, по крайней мере на северном участке Западного фронта. И британское и немецкое командование было возмущено, когда к ним дошли слухи о нем.

Чтобы подобные инциденты впредь не повторялись, в этот период организовывали рейды. Артиллерия должна была работать сильнее, а пехоту перебрасывали на другие участки, где они никого не знали.

Это дало соответствующий результат. В 1915 году Рождество проходило уже под канонаду артиллерии. Война продолжалась. В окопах на уровне младшего офицерского состава формировались свои правила, адаптированные к требованиям окопной войны.

Справка. В "позиционной войне" часто применялся принцип "Живи и дай жить другим" – это было добровольное воздержание от агрессивных боевых действий. Договоренности не стрелять возникали между позициями для того, чтобы собрать и похоронить погибших, или по случаю больших праздников.

После трех лет войны, начиная с 1917 года, уровень эскалации конфликта не оставлял места для подобных проявлений лояльности между врагами. Впоследствии трансформировалось и само понимание "перемирие". Война собирала свой урожай из крови и мести.

Интересные факты о рождественскои перемирии

• Длилось 23 и 24 декабря 1914 года, а кое-где и до 15 января 1915-го. Согласно приблизительным подсчетам, в нем приняли участие не менее 100 тысяч солдат с обеих сторон, воевавших на Западном фронте.

• В течение перемирия зафиксирован один случай общей жарки гриля, чаще встречался обмен парикмахерскими услугами, несколько футбольных матчей и обмен подарками – алкоголем, сигаретами и шоколадом.



Военные играют в футбол

• На французском участке фронта немцы помогли доставить к родным окопам пьяного француза.

• Эти события вошли в историю. Их ежегодно вспоминают во Фландрии, описывают художники, поэты и драматурги. Музыкант Пол Маккартни, в частности, принял этот случай за основу для своего видеоклипа на песню Pipes Of Peace.

Клип на песню Pipes Of Peace: смотрите видео

А в 2005 году на экраны вышла лента "Счастливого Рождества", в которой описаны эти события на основе мемуаров.

Читайте также: Битва за Иводзиму – как США стала причиной падения Японской империи

К сожалению, к концу Великой войны ничего подобного уже не повторилось. Откладывать оружие, чтобы переговорить с врагом, было все труднее. Первая мировая наносила более глубокие раны.