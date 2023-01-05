Хочуть почати нові етапи наступу на Україну: чому Путін підписав указ про "перемир'я"

Владімір Путін віддав наказ про різдвяне "перемир'я" з 6 по 7 січня. Таким чином, Росія хоче знизити інтенсивність бойових дій на певний час.

Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону. За його словами, наразі окупанти хочуть провести додаткову мобілізацію та перегрупування.

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Як розповів Подоляк, Росія хоче знизити інтенсивність бойових дій на певний час. Загарбникам не вдалося отримати переговорний процес, в рамках якого вони хотіли оперативно-тактичної паузи на 2 – 4 місяці.

То вони таким чином хочуть знизити бої для того, щоб провести додаткову мобілізацію, тренування, перегрупування і наприкінці лютого розпочати нові етапи наступу на Україну. Це очевидний план,

– зазначив радник ОП.

За словами Подоляка, також окупанти хочуть через пропагандистську гру натиснути на європейські спільноти і показати, що вони буцімто припинили вогонь в односторонньому порядку, а Україна нібито продовжує воювати.

"Окрім цього, вони хочуть показати країнам, які зайняли нейтральну позицію, що Росія припинила вогонь, а українці продовжують воювати, і тому з Україною не можна домовлятися. Вони хочуть показати, хто правий, а хто ні, та спотворити реальність цього світу", – наголосив Подоляк.

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