У ЗСУ відповіли, чи вірять у "різдвяне перемир'я" по-російськи

Лідери Заходу не вірять Путіну, який оголосив про "різдвяне перемир'я" на фронті. Скептично до його заяви ставляться також українські захисники, адже мають приклади того, як Кремль "виконує" домовленості.

Про це 24 Каналу сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він вважає, що у такий спосіб російські окупанти намагаються відвернути увагу, аби здійснювати якісь свої дії.

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Череватий зазначив, що українські воїни зовсім не вірять заяві Путіна про "різдвяне перемир'я". Глава Кремля так нібито хоче продемонструвати якусь свою гуманність. Але за всі 8 років війни росіяни показали, що довіряти їм не можна. Єдине, що вони сприймають як аргумент, – це потужну військову відповідь.

Я думаю, що це чергова їхня витівка, щоб відвернути увагу й, можливо, перегрупуватися,

– заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ.

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Він вважає, що з погляду поведінки росіян не лише в Україні, а й, наприклад, у Чечні та Грузії цілком виправданим є припущення про те, що Росія прагне використати 36-годинну паузу, щоб перегрупуватися або зібрати сили для контрнаступу.

Тобто вони ніколи не дотримуються жодних домовленостей,

– наголосив Череватий.

Натомість, додав речник Східного угруповання військ ЗСУ, російські загарбники завжди використовують домовленості лише з користю для себе, щоб потім віроломно їх порушити.

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