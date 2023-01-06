Репетиція "перемир’я", так і буде, – Давидюк про путінські "різдвяні" укази

Росія оголосила так зване "перемир'я" на різдвяні свята, проте сьогодні в Україні була масштабна повітряна тривога. А з самого ранку є вбиті, зокрема в Херсоні, де поцілили в пожежну частину.

Це була репетиція "мирного перемир'я", вважає політолог Микола Давидюк. Про це він розповів 24 Каналу. На його думку, саме до цього нас схиляє Еммануель Макрон, деякі європейські дипломати: мовляв, повірте Росії, здайте Крим, здайте Донбас і отримаєте саме таке "перемир'я".

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Він наголосив на тому, що або ми говоримо про таке "різдвяне перемир'я", або навпаки: звільняємо свою територію і туди приходить українська влада, український Генштаб, український закон, порядок і почнеться відбудова.

Росія отримала сильний удар

Політолог пояснив, що розмови про "перемир'я" з Реджепом Ердоганом (про це Ердоган і Путін говорили в телефонній розмові напередодні – 24 Канал) – це був меседж очільника Кремля, який мав кілька цілей:

демонстрація того, що Путін начебто перший подав руку;

спроба повернути нас в наративи 2014 року і створити "Мінськ-3";

намагання медійно перебити те, що Києво-Печерську Лавру Україна офіційно забрала у росіян і віддала її Українській Православній Церкві.

"Це сильний удар по Росії, адже Україна, повернувши Лавру, свою головну святиню, знову стає лідером в православ'я у світі. Зараз ми головна православна держава, бо Росія не може такою бути – зокрема з причини війни і, тому що там зараз буде в тренді та домінувати мусульманське населення", – вважає він.

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Говорить про "перемир'я", а готується до війни

"Але вони такі тупі і недолугі, що навіть такі планові речі не можуть до кінця витримати і зробити. Тому вони саме зараз демонструють свою сутність, заявляють про "перемир'я", але насправді підтягують війська і готуються до нового наступу. Про це говорять і західні розвідки, і наше політичне керівництво, і наші військові", – наголосив Давидюк.

За його словами, саме тому відповідь на питання, чи готова Росія до перемир'я та припинення вогню, – ні, не готова.

Вона просто хоче нас вбивати та знищувати. Нагадаю, що Друга чеченська війна сталася якраз після так званого "перемир'я". Коли росіяни пішли, підготувались і знову напали на Чечню,

– пояснив він.

Проте, на його думку, російські солдати, які прийшли в Україну, вже "завершуються".

"Буде друга партія мобіків. Як відомо, перша партія – 150 тисяч пішли на війну і вже "витратилися", друга, що була на навчанні, зараз приїде до України. Але їх чекає те саме", — зазначив Микола Давидюк.

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