Масштабувати не зможуть: Черник пояснив мету провокації кадирівців у Рижівці
Рамзану Кадирову примарилося "захоплення" прикордонного села Рижівка у Сумській області. Ця пропагандистська провокація була здійснена з певною метою.
Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Петро Черник у зведенні для 24 Каналу зауважив, що вкид про "захоплення" кадирівцями Рижівки був зроблений за декілька днів до Саміту миру.
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Для чого Кадиров заявив про "захоплення" Рижівки
Черник заявив, що метою провокації російських окупантів у прикордонному населеному пункті Рижівка Сумської області є спроба відтягнути наші сили й засоби, посіяти паніку серед місцевого населення.
Також важливим елементом цього дійства є пропаганда. Адже, пояснив він, окупанти умовно підняли прапор над одним селом, а подали це так, начебто відбулася мало не Берлінська операція.
Він зауважив, що вже невдовзі у Швейцарії відбудеться епохальна подія – український Саміт миру. Путін показує Глобальному Півдню, що він щось може, оскільки там у нього ще є союзники.
Однак не думаю, що ця операція буде масштабована хоча б до того, що відбулося на Харківщині,
– сказав Черник.
Які сили має Росія у прикордонні
Військовий експерт зауважив, що до наступу на Харківщині навпроти кожної нашої області росіяни тримали не більш як 17 – 20 тисяч особового складу.
А все угруповання "Сєвєр", за його словами, налічує близько 53 тисячі особового складу, до 400 танків, до 1000 одиниць ствольної та реактивної артилерії, а також до 1500 броньованих машин.
На думку Черника, для росіян буде добре, якщо вони зможуть швидко наростити декілька батальйонних тактичних груп і вийти хоча б на механізовану бригаду. Лише кадирівців критично мало для масштабнішої операції.
Які ще теми аналізував Черник
- Російські окупанти перекидають війська з Херсонщини на Харківщину. Черник пояснив, що Путін як вогню боїться повстання знизу, тому не наважується посилювати мобілізацію. Через це противник забирає сили з Херсонського напрямку, що є для нас дуже непогана новиною.
- Справжнім ударом по престижу Росії є ураження винищувача Су-57. Адже, як зауважив полковник запасу ЗСУ, вони дуже розпіарили цю машину. Вона дуже дорога, тому доволі цінна. До того ж загалом таких літаків є лише 11 штук.
- Знищення російського літака А-50 у січні 2024 року за допомогою ЗРК Patriot демонструє дуже високоінтелектуальну майстерність українських воїнів. Адже, за словами Черника, сама пускова установка цього ЗРК доволі важка, а рухатися ґрунтом може не більш як 60 кілометрів за годину. Аби прицілитися – машина має зупинитися, впертися в ґрунт, підняти контейнер, здійснити пуски, згорнутися та втекти.