Забігли, щоб зняти "відосік" на кілька секунд, – міський голова Конотопа пояснив заяви Кадирова

Ввечері 9 червня Рамзан Кадиров заявив, що нібито росіяни зайшли у прикордонне українське селище Рижівка. Проте Україна спростувала цей вкид російської пропаганди.

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін розповів 24 Каналу, що це була інформаційна операція. Проте жодного наступу чи серйозних просувань з боку росіян не відбулось.

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Стандартна операція ДРГ

Все це було запущено спеціально для того, щоб показати буцімто росіяни на щось здатні і що в Україні їх нібито бояться.

Декілька "шісток" Кадирова забігли, щоб зняти "відосік" на кілька секунд на українську територію. Наскільки мені відомо, назад вони вже не повернулися і залишилися там навічно,

– наголосив мер Конотопу.

Це була стандартна операція диверсійно-розвідувальної групи, яких багато відбувається останнім часом. Проте в більшості ці ДРГ не повертаються на територію Росії та ліквідуються українськими прикордонниками.

Водночас головне завдання цих ДРГ показати, що росіяни ніби тут є і вони нічого не бояться. Також вони прагнуть, щоб Україна підтягнула на цю ділянку більше військ, резервів.

Вночі на 10 червня в Сумській області також раптово зникло світло . Як пояснили в Укренерго, з технічних причин вимикався об'єкт енергетичної інфраструктури області. Проте о вранці енергоживлення більшості споживачів було відновлено.

Однак українське командування володіє інформацією повною мірою, знає кожний крок ворога. Тому, думаю, на цьому етапі немає підстав для хвилювання. Тому не треба реагувати на заяви Кадрова. Це стандартна операція ворога, і наші військові впорались з нею,

– підкреслив Артем Семеніхін.

Важливіше, на його думку, обговорювати події на Сході, або в окупованому Криму, де вночі 10 червня українські сили завдали ударів по комплексах С-300 та С-400.

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