У Латвії в російських журналістів кинули гранату: версія поліції відрізняється від їхньої

У суботу, 23 грудня, у Ризі російським журналістам кинули під ноги навчальну гранату. Вибух оглушив кількох людей. Вони вважали, що це через їхню "професійну діяльність", однак місцева поліція вважає інакше.

Інцидент трапився ввечері 23 грудня на вечірці російської служби BBC.

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Подробиці інциденту

У ризькому барі Čē проходила вечірка журналістів російської служби BBC. Близько 11 години вечора у закладі окрім представників ЗМІ майже не залишилося відвідувачів.

В один момент двері відчинилися, всередину заглянув чоловік і кинув гранату під ноги журналістам, що стояли в залі. Це була навчальна граната РГД-5. Вона вибухнула та оглушила кількох людей.

Кілька осіб вибігли вслід за нападником. Вони повідомили, що той втік на чорній BMW. Журналісти зафіксували номер машини.

Підозрюваних затримали

Постраждалих внаслідок інциденту немає. Журналісти переконані, що напад був пов'язаний із їхньою "професійною діяльністю".

Згодом правоохоронці затримали двох підозрюваних. У поліції заявили, що ймовірним мотивом злочину став особистий конфлікт.

На думку представників МВС Латвії, наразі ніщо не вказує на те, що інцидент пов'язаний із журналістською роботою гостей закладу.

Зазначимо, що днями було неспокійно і в самій Росії: