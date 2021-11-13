Ризик війни між Заходом та Росією найвищий з часів холодної війни, – глава Генштабу Британії
Джерело:Times Radio
Керівник штабу оборони Великої Британії генерал Нік Картер заявив, що зараз ризик "випадкової війни" між Заходом та Росією більший, ніж будь-коли з часів холодної війни.
За словами Картера, багатьох традиційних дипломатичних інструментів вже не існує.
Важливо Польща залучить британських солдатів на кордон з Білоруссю
А відтак ризик напруженості значно більший. До того ж вже неможливо знизити рівень напруги за допомогою традиційних дипломатичних інструментів.
Без цих інструментів і механізмів є більший ризик того, що ці ескалації можуть призвести до прорахунків. Тому, я думаю, це справжня проблема, з якою ми мусимо зіштовхнутися,
– сказав він.
Картер зауважив, що змінився і характер війни. Це означає, що авторитарні країни готові використовувати будь-який інструмент, який є в їхньому розпорядженні. У цьому контексті глава Генштабу Британії згадав про:
- кібератаки;
- зростання цін на газ;
- нелегальних мігрантів на кордоні з Польщею.
Що відомо про міграційну кризу?8 листопада з Білорусі до кордону з Польщею вирушила величезна колона мігрантів. За різними даними, на кордоні перебувають 2 – 5 тисяч нелегальних мігрантів.
Реакція міжнародної спільноти
- Британія, США та країни ЄС звинуватили Білорусь у цинічному використанні біженців у політичних цілях. І хоча Володимир Путін каже, що Росія не причетна до міграційної кризи, Україна переконана, що ці події є новим етапом гібридної війни Кремля.
- У НАТО також звинувачують режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у використанні мігрантів як засобу тиску на Євросоюз.