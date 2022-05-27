Ризик є, – політолог сказав, за яких умов Лукашенко може напасти на Україну

Олександр Лукашенко продовжує використовувати політику так званого маневрування. Він досі намагається "всидіти на двох стільцях".

Водночас білоруська армія проводить навчання. Про це 24 каналу розповів політолог Ігор Чаленко.

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Він пояснив, що збройні сили Білорусі активно тренується й сьогодні. Тож повністю нівелювати фактор ймовірної агресії Білорусі проти України – не можна.

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"Втім, використання збройних сил Білорусі проти України можливе лише тоді, коли Лукашенко побачить слабкий момент для української армії. Цього моменту сьогодні й близько не настало", – підкреслив політолог.

Крім того, Чаленко підтвердив, що зараз складна ситуація на східному та південному фронті. Однак Чаленко вважає, що Білорусь не буде самовбивчо наступати на територію України.

Хоча, такі ризики поки зберігаються. Очевидно, наш Генштаб адекватно оцінює ці ризики і діє відповідно,

– наголосив експерт.

Ігор Чаленко також нагадав, що з території Білорусі запустили понад 800 ракет, які летіли на Україну. Тож Білорусь все-таки вже взяла учать в агресії проти нашої держави.

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