На 2 українських АЕС зафіксували відлуння землетрусу в Туреччині

На двох українських атомних електростанціях системи сейсмічного моніторингу зафіксували поштовхи. У Енергоатомі пояснили, якої потужності вони були.

Президент Енергоатому Петро Котін розповів, що всі українські АЕС проєктувалися з урахуванням сейсмічної активності регіону. Він також сказав землетруси якої потужності вони здатні витримати.

Важливо 1000 землетрусів за добу: сейсмолог пояснив, чи є аномальною така активність

Що відомо про поштовхи на АЕС

Відлуння землетрусу в Туреччині та інших регіонах світу відчули й в Україні. Незначні поштовхи зафіксували системи сейсмічного моніторингу Хмельницької та Південноукраїнської АЕС,

– заявили в Енергоатомі.

Там пояснили, що всі українські атомні електростанції мають обладнання, яке в режимі реального часу фіксує поштовхи земної кори.

"В режимі реального часу Головний центр спеціального контролю (ГЦСК) відстежує та реєструє будь-які відхилення від норми сейсмічної стійкості в районі розташування атомних станцій", – заявили компанії.

Чи витримають наші АЕС землетрус

Петро Котін розповів, що всі українські АЕС спроєктовані з урахуванням сейсмічної активності регіону. Тобто:

при виборі майданчиків для будівництва обирали ділянки, де найбільш безпечно;

наші атомні станції здатні витримати землетруси потужністю до 7 балів.

За словами директора Енергоатому, на українських АЕС працює аварійний захист енергоблоків. Саме тому при 6 балах землетрусу блоки:

терміново зупиняються;

переводяться у безпечний стан.

Петро Котін запевнив, що роботи з дослідження сейсмічної небезпеки Енергоатом виконував з урахуванням міжнародних рекомендацій МАГАТЕ, також вони погоджені з Держатомрегулюванням України.

Кожні десять років проводиться переоцінка безпеки всіх реакторів на сейсмічну стійкість і за потреби вживаються додаткові заходи для захисту енергоблоків,

– запевнили в Енергоатомі.

Окрім того, в компанії розповіли, що вони використовують шкалу, яка враховує фізичні наслідки руйнування, а не енергію, як за шкалою Ріхтера. Тому 8 – 9 балів, зафіксовані у Туреччині, прирівнюються до 6 – 7 балів за шкалою Ріхтера.

Що відомо про безпечність АЕС під час землетрусу