У Латвії говорять про ризики інциденту між НАТО і Росією на кордоні з Білоруссю

У вересні відбудуться масштабні російсько-білоруські навчання "Захід-2021". Водночас на кодоні між Литвою і Білоруссю вже декілька місяців кризова ситуація через незаконних мігрантів.

Військові дії, які проводитиме Росія, несуть низку ризиків і можуть призвести до інцидентів із НАТО. Таку думку в інтерв'ю ЗМІ висловив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич.

До теми Литва і Латвія борються з мігрантами із Білорусі: за добу повернули понад 250 осіб

Ризики стичок між НАТО і Росією + Білоруссю

Латвійський дипломат вважає, що навчання військових з Росії і Білорусі з 10 до 16 вересня несуть ризики "непорозуміння, деяких дій, що не дозволені начальством".

У вас прикордонна криза, у вас проходять великі військові навчання біля кордонів НАТО, ви збільшили присутність прикордонників і військових формувань на нашій стороні: литовській, естонській, польській. Звичайно, це збільшує ймовірність виникнення інцидентів,

– сказав Рінкевич в інтерв'ю.

Міністр закордонних справ Латвії додав, що нелегальних мігрантів з Іраку в сусідній Литві, які переходять кордон з Білоруссю, режим Лукашенка використовує як зброю. Рінкевич назвав це чітким проявом гібридної війни. Він привітав рішення влади Іраку зупинити всі рейси в Білорусь.

Мігранти на кордоні з Литвою: коротко

У травні Лукашенко заявив, що Мінськ зупиняв потоки наркотиків і мігрантів на кордоні з Литвою. Після нового пакету європейських санкцій через затримання літака із Романом Протасевичем, диктатор заявив, що більше не спинятиме це "свавілля" на кордоні.

Відтак протягом червня Литва на незаконному перетині кордону з Білорусі до Литви піймала понад 400 людей. Здебільшого мігранти-нелегали походять з Ірану, Іраку та Сирії.

3 липня 2021 року Литва оголосила надзвичайну ситуацію через мігрантів з Білорусі.

Литовське МВС пропонувало оголосити надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю. Однак президент Гітанас Науседа зазначив, що у цьому поки немає потреби.

Україна надала Литві гуманітарну допомогу у вигляді колючого дроту.