Болгарія та Румунія б'ють на сполох: які провокації у Чорному морі може влаштувати Росія

Однією з тем обговорення під час переговорів в Ер-Ріяді було досягнення перемир'я в Чорному морі. Проте підписання відповідної угоди може спричинити низку проблем у регіоні.

Про це 24 Каналу сказав ексспівробітник СБУ Іван Ступак. Він припустив, що ще може виторгувати Росія на переговорах в Ер-Ріяді та до яких провокацій вдасться у разі морського перемир'я.

До теми Контроль над Чорним морем: яке перемир'я на воді було б прийнятним для України

Що дасть Росія морське перемир'я

Завдяки вдалій роботі українських безпілотників Чорноморський флот Росії з піратського перетворився на флот-вигнанець. Зараз судна країни-агресора ховаються і зайвий раз не виходять на морські простори через великий ризик ураження.

Важливо! Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук наголосив, що для української сторони перемир'я на морі – це припинення обстрілів портової інфраструктури. Проте наразі не зрозуміло, чи поширюватиметься перемир'я на удари балістикою з окупованого Криму та запуски "Шахедів".

На думку ексспівробітника СБУ, якщо угода про перемир'я буде досягнута, то Чорноморський флот звільниться від цих обмежень й почуватиметься набагато безпечніше. Зокрема, російські кораблі зможуть активніше патрулювати акваторію Чорного моря, ближче підходити до українських берегів.

Я не думаю, що Росія одразу почне обстріли України з використанням цих кораблів, але таку можливість не треба виключати. Втім, Україна одразу відреагує. Оператори дронів будуть в повній бойовій готовності для того, щоб як тільки зафіксується перший пуск російських ракет, дати відповідь,

– мовив Ступак.

Крім цього, на переговорах в Ер-Ріяді російська делегація може порушувати питання про те, що Україна нібито хаотично замінувала Чорне море. Тепер ці міни буцімто відриваються від кріплень, їх носить по всьому Чорному морю і це наражає на небезпеку судноплавство в цьому регіоні.

Ексспівробітник СБУ припустив, що США можуть спробувати натиснути на Україну, щоб розмінувати цю акваторію або навіть поділитися картами мінних полів для того, щоб начебто убезпечити цивільне судноплавство.

Чому Болгарія та Румунія б'ють на сполох

Чорноморські країни Європи з тривогою спостерігають за цими мирними перемовинами, оскільки потенційна угода може дійсно посилити військовий вплив Росії в регіоні. Зокрема, Румунія та Болгарія занепокоєні, що внаслідок переговорів між США та Росією може змінитися баланс сил у Чорному морі на користь Москви.

Загрози є для країн всіх Чорноморських країн, окрім Туреччини. Адже Анкара це економічний союзник Росії, але Реджеп Ердоган веде свою політику – десь підіграє Кремлю, або ж навпаки,

– зазначив Ступак.

Проте Болгарія та Румунія – це невпливові країни НАТО та Європейського Союзу, тому з великою ймовірністю Сполучені Штати до них не прислухаються.

До слова, спецпредставник Стів Віткофф наголосив, що Україна та Росія можуть домовитися про введення мораторію на бойові дії в Чорному морі найближчим часом.