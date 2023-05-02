Російський паспорт небезпечний для наших людей, – Соболевський назвав головні ризики
Президент Росії Владімір Путін підписав указ про примусову депортацію українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях та відмовляються від російського паспорта. Отримання російського громадянства тягне за собою низку ризиків.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Він додав, що у випадках, коли відмова від російського паспорта створює для людини загрозу для життя чи здоров’я, то відмовлятись не потрібно.
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Полювання на відьом не буде
Він назвав головні ризики отримання російського паспорта: ризик внутрішньої депортації у Росію та примусова мобілізація українців у російську армію. Останнє окупанти поки що бояться робити, адже знають, який реально настрій у людей.
"Якщо немає іншого виходу, ніж взяти цей паспорт, щоб зберегти життя і здоров’я, то не потрібно боятись, що людину потім вважатимуть зрадником. Не буде ніякого полювання на відьом. Найкращий приклад – це звільнена частина Херсонщини, де цього немає. Кожен випадок розглядається окремо. Якщо людина не співпрацювала з ворогом, не йшла по паспорт з власної ініціативи, то жодних юридичних претензій не буде", – заявив Соболевський.
Юрій Соболевський про примусову паспортизацію на Херсонщині: дивитись відео
За його словами, окупанти обмежують деякі права в людей, які не бажають отримувати російський паспорт. Це стосується, наприклад, медичних послуг.
Є випадки, коли людей перевіряють на блок-постах, де вимагають російський паспорт. Якщо його немає, то починається повна перевірка, обшуки, огляд смартфонів та інше,
– зазначив він.
Соболевський додав, що навіть без російського паспорта є можливість виїхати через Крим та повернутись в Україну через Туреччину та країни Євросоюзу. Водночас є люди, які банально не мають можливості виїхати: немає коштів, або доглядають за кимось.
Примусова паспортизація на окупованих територіях
- 27 квітня Путін затвердив указ, що стосується особливостей правового становища іноземців або осіб без громадянства Росії. Він спрямований проти українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях.
- У ньому йдеться про те, що особи, які не отримали російський паспорт, можуть бути депортовані з цих регіонів у разі становлення небезпеки російській державності.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець запропонував громадянам України, які проживають на окупованих територіях, два варіанти: виїхати або отримати російський паспорт, якщо від цього залежить життя людини.