"Ризикувати людьми не можемо": на Луганщині знову не буде "зеленого коридору"
Джерело:телеграм-канал Серія Гайдая
16 березня на Луганщині знову не відкриється "зелений коридор". Це пов'язано з тим, що не вдалося домовитися про режим тиші з Росією.
Про це у своєму телеграм-каналі розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Зокрема він наголосив на тому, що евакуювати людей з області зараз небезпечно. Тож ними ніхто ризикувати не може.
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Обстріли на Луганщині не вщухають
Сергій Гайдай додав, що окупанти хочуть більше заручників війни серед мирного населення. Тож вони роблять усе для того, щоб евакуація була просто неможливою.
- Він наголосив на тому, що ворожі війська продовжують обстрілювати колони автобусів, а також точки збору людей.
Також він підкреслив, що Червоний Хрест досі не відповів на запит щодо відкриття гуманітарних коридорів на середу, 16 березня.
Вчора евакуація автобусами з Рубіжного від БФ "Восток-SOS" не відбулася через обстріли, люди повернулися,
– написав він.
Натомість глава Луганської ОВА додав, що сьогодні очікується черговий евакуаційний потяг для мешканців Луганщини. Він вирушить з Новозолотарівки, а його орієнтований час відправлення – 14:00. Пасажири цього потяга потім матимуть можливість пересісти на інші у Донецькій області.
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