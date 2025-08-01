Заступник глави Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв в соціальних мережах періодично випалює різкі, а подекуди неадекватні заяви у бік західних лідерів. Останнім часом на них почав реагувати президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

Чому для Трампа важливо не залишити такі слова без реакції пояснив 24 Каналу керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов.

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Про стиль Трампа

Стуканов переконаний, що реакція президента США зумовлена його складом характеру. В подібні дискусії і перепалки у соціальних мережах Трамп уже встрягав не лише з Медвєдєвим. Він нерідко вдається до емоційних висловів, що різко контрастують із загальним уявленням про дипломатію президентів.

Ми читали його статті, дописи, і вони викликали у нас широкий спектр емоцій: деякі дратували, деякі смішили, інші – викликали іронію. Зрештою, ми звикли і ставимося до цього спокійно. Це стиль Трампа,

– пояснив спеціаліст із комунікації.

Сам же Медведєв хоч і є російським політиком з офіційною посадою, але де-факто не має жодного серйозного впливу. Виконує роль такого собі рупора Кремля, який дозволяє собі жорсткі вислови щодо європейців, США і особисто Трампа.

Реінкарнація Жириновського,

– додав Стуканов.

Він вважає, що так Медведєв перевіряє градус напруги в політичному світі, провокує. Тобто розширює "Вікно Овертона" і транслює те, чого сам Владімір Путін не здатний висловити.

Нагадаємо, що Медведєв буквально почав погрожувати Трампу новою війною після того, як президент США скоротив дедлайн для Путіна.

Трамп же особисто відповів Медведєву, назвавши його "невдалим експрезидентом Росії" та порадив "слідкувати за словами", мовляв, той "заходить на дуже небезпечну територію".