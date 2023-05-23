В Україні очікується нестійка погода: чи буде різке потепління

Останній місяць весни плавно добігає свого кінця. До літа залишилося трохи більше, ніж тиждень. Чи буде різке потепління найближчим часом, спрогнозували синоптики.

Синоптики оприлюднили прогноз на три доби та розповіли, якої ж погоди чекати упродовж 23 – 25 травня. Про це пише 24 Канал.

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Стрімкого потепління поки що не буде

До п'ятниці майже по всій території України очікується нестійка погода. Не прогнозують її лише на Заході.

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, щоподекуди спостерігатимуться грози, навіть можливий град. Також пояснила, що через Лівобережжя, по більшій частині територій нашої держави пролягатиме розмитий атмосферний фронт.

Через те, що повітряні потоки все ж таки матимуть трохи мають північну складову, інтенсивно температура змінюватися або різко підвищуватися не буде,

– констатувала Наталія Птуха.

Також додала, що вночі у більшості областей температура сягатиме +11...+16. Тим часом на Заході прохолодніше – лише 6 – 12 градусів тепла. Вдень в Україні прогнозують +20...+26 градусів.

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