ППО росіян "осліплено": український дрон-камікадзе знищив РЛС комплексу С-400 окупантів

Українські військові продовжують активно нищити техніку росіян. Зокрема, в Бєлгородській області було уражено РЛС комплексу С-400 окупантів.

Удару завдали за допомогою українського дрона-камікадзе. Кадри знищення російської техніки показали в телеграм-каналі фонду "Повернись живим".

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Що відомо про знищення РЛС 96Л6

У фонді повідомили, що оператори БпЛА підрозділу Flight Club 92 ОШБр імені Івана Сірка виявили РЛС 96Л6, яка супроводжувала ЗРК С-400 окупантів у Бєлгородській області.

Російську РЛС помітили неподалік невеликої лісосмуги між полями. Втім, точної дати ураження не називали.

Після визначення координат розташування ворожого радара на його знищення вилетів український дрон-камікадзе.

Ударом дрона літакового типу радіолокаційну станцію було знищено, що "осліпило" ППО ворога на деякий час в цій зоні.

Сили оборони завдали удару по РЛС 96Л6: дивіться відео

У фонді "Повернись живим" зазначили, що російську РЛС 96Л6 українські оборонці виявили та навели на неї дрон-камікадзе за допомогою розвідувального безпілотника Shark.

Нагадаємо, що 3 жовтня у Генштабі повідомили про успішне знищення російської РЛС "Небо-М", яка коштує понад 100 мільйонів доларів. Там зазначили, що загалом в країни-агресорки залишилося всього 10 таких систем.