"Бачить" на 3 тисячі кілометрів: чим для України важливе ураження РЛС "Контейнер"

Українські дрони 17 квітня атакували військовий об'єкт на території Мордовії. Ціллю став загоризонтний радіолокатор 29Б6 "Контейнер", який входить до протиракетної оборони Росії.

Система, по якій вдалося завдати удару, має вигляд дуги. Про це 24 Каналу розповів авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, додавши, що схожі дуги можна побачити у зоні відчуження в Чорнобилі.

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У чому цінність РЛС "Контейнер"

Росія використовує такі станції, щоб бачити можливі пуски балістичних ракет і моніторити повітряний простір навколо на відстані близько 3 тисячі кілометрів.

Однак варто зауважити, що ці системи досить старі. Наприклад, за кордоном їх вже використовують для того, щоб моніторити кордони від браконьєрів або від торговців наркотиками. Сучасний світ давно використовує супутникові системи, які дозволяють значно краще отримувати інформацію про ситуацію навколо, бачити запуски ракет, літаки, їхнє переміщення.

Росія далі використовує старі, радянські технології, щоб моніторити повітряний простір. Відповідно до тактико-технічних характеристик, система справді може бачити на відстань близько 3 тисяч кілометрів. Це, наприклад, десь до Монреалю, якщо кажемо про європейський континент, і більшість арабського півострова, тобто Іран, Ірак, Ізраїль,

– розповів Анатолій Храпчинський.

Але суттєва різниця цієї станції в тому, що вона має "мертву зону" близько 800 – 900 кілометрів. Тобто вона не може бачити на цій відстані біля себе. РЛС помічає починаючи з правобережжя України. Тож удар серйозно вплине на можливість окупантів моніторити територію нашої держави.

Ми зможемо вільніше почуватися у своєму повітрі, активніше оперувати літаками, зокрема F-16, які отримаємо,

– зауважив авіаексперт.

Чи міг удар по РЛС бути "червоною лінією"

Після повідомлень про ураження "Контейнера" західні видання почали писати про нібито перехід "червоних ліній" щодо ядерної зброї. Тепер Владімір Путін буцімто може завдати удару у відповідь.

РЛС "Контейнер" справді належить до систем протиядерного захисту, тобто вона дозволяє Росії виявляти пуски ядерних та балістичних ракет. Тому, ймовірно, журналісти сприйняли це як загрозу ядерній безпеці.

Але тут згадаймо, що Росія використовує для захисту свого повітряного простору ці радіолокаційні системи старого зразка. Тоді ми можемо тільки уявити, які ядерні ракети вона зможе застосувати. Це вже старий світ,

– підкреслив Храпчинський.

Країна-агресорка з усіх сил намагається модернізувати те, що вже не піддається модернізації. Хоча розвинені країни давним-давно використовують інші технології.

Щодо наслідків ураження, то все залежить від того, куди саме вдалося поцілити. Певні елементи можна швидко відремонтувати, але якщо говоримо про знищення центру керування чи систем, які дозволяють РЛС працювати, тоді це свідчитиме про виведення з ладу на довгий час.

Удари по території Росії 17 квітня: що відомо