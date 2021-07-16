РНБО наклала санкції на творців фейкового "сайту президента України" з Росії

Рада нацбезпеки й оборони наклала санкції на творців фейкового "сайту президента України". Їхня установа розташована на території Росії.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу. Під прикриттям президентського ресурсу зловмисники поширювали шкідливе програмне забезпечення.

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Що відомо про дубляж сайту президента

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації 13 липня заблокувала фейковий сайт. Шкідливе програмне забезпечення було призначене для пошуку та ексфільтрації документів.

Було прийнято рішення стосовно тієї установи, що розташована на території Росії, яка створила дубляж сайту президента України. Ми сьогодні на засіданні Ради безпеки й оборони на неї наклали санкції,

– заявив Данілов.

За останні пів року відбулось понад 1,1 мільйона атак на державні інформаційні ресурси.

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