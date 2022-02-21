Рада нацбезпеки та оборони, яка ввечері 21 лютого зібралася на позачергове засідання, перейшла в режим роботи 24 на 7. Очевидно, що це пов'язано зі скандальним рішенням президента Росії про визнання квазіреспублік "ДНР" та "ЛНР".

Як сказав Олексій Данілов під час брифінгу, наразі РНБО працюватиме цілодобово. Її члени перебувають на місцях.

Важливо РНБО зібралася на термінове засідання: онлайн-трансляція брифінгу

Секретар РНБО зауважив, що члени РНБО залишаються на місцях, адже зараз відбувається відпрацювання багатьох документів.

Всі члени РНБО перебувають на своїх місцях. Сектор переведений у режим 24 на 7,

– сказав Данілов.

Зауважмо, що РНБО зібралося 21 лютого на позачергове засідання через те, що очільник Кремля підписав указ про визнання незалежності квазіреспублік "ДНР" та "ЛНР". Ці рішення викликало шквал критики з боку міжнародної спільноти. Чимало країн ЄС вимагають запровадження невідкладних санкцій для Росії.

РНБО перейшла на роботу 24 на 7: дивіться відео