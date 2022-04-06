РНБО попереджає, що Росія готує нові провокації в Бєлгороді: звинуватить Україну

Путінський режим продовжує систематично годувати росіян фейками. Там не втомлюються вигадувати все абсурдніші провокації й зухвало звинувачувати у них Україну.

Ввечері 6 квітня на цьому наголосили у Центрі протидії інформації при РНБО. Там підтвердили, що Росія готує нові провокації в Бєлгороді, щоб звинуватити Україну.

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Росіяни травлять голубів у Бєлгороді

5 квітня мешканців російського Бєлгорода, розташованого за близько 40 кілометрів до України, почали травити голубів. Все тому, що їх залякали вигадками про "заражених засланців з біолабораторій в Україні". Здавалось би, що повірити у таку нісенітницю просто не дасть здоровий глузд. Але місцеві мешканці сприйняли все серйозно й взялися знищувати птахів.



Росіян лякають фейками про загрози з України / Фото з телеграму ЦПД при РНБО

Що цьому передувало

Раніше Україну звинуватили "підриві нафтобази" у Бєлгороді. Цю "сенсаційну новину" спростувала група журналістів-розслідувачів Conflict Intelligence Team. Вони довели, що крилату ракету було запущено з Росії.

Згодом, 6 квітня, мер Бєлгорода повідомив про евакуацію усіх шкіл міста та області. Він стверджує, що місцева влада нібито отримала повідомлення про мінування усіх навчальних закладів.

! Напередодні у Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія перекидає окремі підрозділи зі складу повітряно-десантних військ до Бєлгорода.

"Раніше в інтерв'ю російським ЗМІ Зеленський сказав, що питання щодо біолабораторій — це анекдот. Їх у нас немає", – наголосили у Центрі протидії дезінформації.

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