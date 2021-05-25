У РНБО пояснили, чому не ввели санкції щодо білоруського соратника Медведчука Вороб'я

РНБО не розглядала можливість застосування санкцій щодо білоруського олігарха Миколи Вороб'я, який є соратником Віктора Медведчука. Все тому, що у відомство не надходили відповідні пропозиції.

Чому не ввели санкції проти Вороб'я

Рада нацбезпеки та оборони розглядає питання введення санкцій виключно за зверненням президента, парламенту, Нацбанку та СБУ. Про це відомство заявило у відповіді на запит видання.

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Ініціатива введення обмежень проти Вороб'я не надходила від уповноважених на це суб'єктів.

У СБУ розповіли, що наразі не вносили пропозиції щодо застосування санкцій щодо білоруського олігарха.

Соратник Медведчука з Білорусі також працював з бойовиками

Видання стверджує, що Воробей співпрацював з підсанкційним заводом Медведчука у Росії, який звинуватили у співпраці з проросійськими бойовиками на Донбасі.

Так, впродовж 2018 – 2020 років компанія NT Bunkering доставила 15 тисяч тонн нафтопродуктів "Новошахтинського заводу" в Естонію. Інша компанія – NT Marine – у грудні 2020 року доставила 252 тонни бітуму з "Новошахтинського заводу" в Україну.

NT Bunkering та NT Marine зареєстровані в Естонії, і контролюються естонським бізнесменом Олексієм Чульцем. Однак дочірні структури цих компаній у Росії тісно переплітаються з компаніями Вороб'я.

Водночас Медведчук заперечив співпрацю із Вороб'єм. На запитання про те, які у них відносини, нардеп відповів: "Ми дружимо. Жодних спільних бізнес-інтересів немає і ніколи не було".

ЗМІ, це може завдати значного удару по політику.

Воробей також є власником нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок", який РНБО вирішила повернути у державну власність України. Водночас, олігарх – наближений до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. За даними білоруських