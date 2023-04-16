Є один вихід, – РНБО про те, як Україна може захиститися від жорстокості окупантів

Російські військові вкотре стратили українського полоненого, а також продовжують тероризувати мирних українців. У РНБО розповіли, як Україна може захиститися від жорстокості окупантів.

Андрій Шаповалов, виконувач обов'язків керівника Центру протидії дезінформації при РНБО, в колонці для 24 Каналу написав, що єдине, що може зробити Україна – це перемогти на полі бою. Саме це дозволить зупинити жорстокість окупантів в Україні.

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В України немає альтернативи, крім перемоги

Шаповалов наголосив, що українські військові ще з 2014 року знають про те, якими насправді є росіяни. Зокрема, мовиться про російське суспільство.

"В Україні всі про це давно знають. Ті, хто бачив війну з 2014 року, і ті, хто дізнався про неї 24 лютого 2022. Тому нові свідчення не змінюють нашого ставлення до росіян. Ми знаємо, з ким маємо справу. Ніхто із бойових офіцерів та солдатів, з якими я обговорював це відео, не був здивований, побачивши його. Ніхто не був здивований, коли побачив підтримку цього жаху у російському суспільстві", – написав представник РНБО.

Мені все одно, що після війни ті російські солдати, які зможуть повернутись додому живими, продовжуватимуть відрізати голови та вбивати кувалдами своїх друзів та сусідів, які сьогодні вважають їх "героями". Для мене головне, аби цього не відбувалось в Україні,

– зазначив Шаповалов.

Росія тероризує українців навіть на Великдень

Попри Великдень, Росія продовжує тероризувати Україну. Так у Великодню ніч окупаційні війська вели обстріли не тільки по українських військових, але й цивільних.

Окупанти випустили близько 10 ракет С-300 по Миколаївській області. Унаслідок обстрілу загинули 17-річний хлопець та 18-річна дівчина.

Також Росія у Великодню ніч цинічно вдарила по тимчасово окупованому Донецьку. Крім того, росіяни здійснили масовану атаку на Запоріжжі. Ціллю ворога стала церква.

Що більше, росіяни обстрілювали населені пункти Сумської та Харківської областей.

Що потрібно для перемоги України