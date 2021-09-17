РНБО вже розробила систему моніторингу за людьми, яких визнають олігархами
17 вересня 2021 , 18:53Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Олексій Данілов після засідання РНБО 17 вересня заявив, що в Україні вже розробили систему моніторингу за людьми, яких визнають олігархами. Інформаційно-аналітичну систему ввели в експлуатацію у серпні 2021 року.
Вона має систему III класу – найвищого рівня складності. Система моніторитиме усіх людей, які перебуватимуть під наглядом після ухвалення закону про олігархів.
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Данілов зауважив, що розроблена система має 3 рівні роботи. Зокрема, може працювати:
- з відкритими документами;
- документами для службового користування;
- документами під грифом "таємно".
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