У РНБО заявили, що готові на компроміси щодо Донбасу, але їм "є межа"
Джерело:"РБК-Україна"
У РНБО пояснили, чи готова України йти на компроміси щодо Донбасу. Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов наголосив, що усяким компромісам є межа.
Саме цю межу українська влада переступати наміру немає. Про це Данілов розповів на брифінгу.
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Україна не може поступитись територією
Нам потрібно ставити крапку в цьому питанні, таке завдання поставив Володимир Зеленський. Але не внаслідок наших інтересів. Ми не можемо поступитися своєю територією, ті речі, які зафіксовані в нашій Конституції,
– наголосив Данілов.
Щодо компромісів, то вони мають бути схвалені українцями. Данілов запевняє: йти на поступки і вирішувати все так, як на цьому наполягає зараз Росія, не будуть.
Ситуація після розмови Байдена з Зеленським не змінилась
За словами секретаря РНБО, ситуація після розмови президента Зеленського з главою Білого дому Джо Байденом не змінилась. Росія хоче "піднімати планку", аби з нею всі почали спілкуватись.
Спілкування необхідне, але не шляхом нашого суверенітету. Компроміс можливий, але у будь-якого компромісу є межа, яку ми не можемо переступити з вами,
– пояснив секретар РНБО.
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Що сказав Данілов про загрозу нападу з боку Росії:
- За словами Данілова, загроза з боку Росії існує постійно.
- Наразі ситуація перебуває під контролем.
- Секретар РНБО вважає, що наразі в Росії немає такої кількості військових на кордоні, аби використати їх для нападу.
- Проте це не усуває ймовірності атаки.
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