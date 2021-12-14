У РНБО заявили, що готові на компроміси щодо Донбасу, але їм "є межа"

У РНБО пояснили, чи готова України йти на компроміси щодо Донбасу. Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов наголосив, що усяким компромісам є межа.

Саме цю межу українська влада переступати наміру немає. Про це Данілов розповів на брифінгу.

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Україна не може поступитись територією

Нам потрібно ставити крапку в цьому питанні, таке завдання поставив Володимир Зеленський. Але не внаслідок наших інтересів. Ми не можемо поступитися своєю територією, ті речі, які зафіксовані в нашій Конституції,

– наголосив Данілов.

Щодо компромісів, то вони мають бути схвалені українцями. Данілов запевняє: йти на поступки і вирішувати все так, як на цьому наполягає зараз Росія, не будуть.

Ситуація після розмови Байдена з Зеленським не змінилась

За словами секретаря РНБО, ситуація після розмови президента Зеленського з главою Білого дому Джо Байденом не змінилась. Росія хоче "піднімати планку", аби з нею всі почали спілкуватись.

Спілкування необхідне, але не шляхом нашого суверенітету. Компроміс можливий, але у будь-якого компромісу є межа, яку ми не можемо переступити з вами,

– пояснив секретар РНБО.

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Що сказав Данілов про загрозу нападу з боку Росії:

За словами Данілова, загроза з боку Росії існує постійно.

Наразі ситуація перебуває під контролем.

Секретар РНБО вважає, що наразі в Росії немає такої кількості військових на кордоні, аби використати їх для нападу.

Проте це не усуває ймовірності атаки.

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