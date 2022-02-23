РНБО зібралася на засідання: онлайн-трансляція брифінгу

Рада з нацбезпеки й оборони через скандальне рішення Росії про визнання бойовиків та загострення на Донбасі перейшла на режим роботи 24 на 7. Чергове засідання провели 23 лютого.

Після проведення засідання Ради з нацбезпеки й оборони її секретар Олексій Данілов розповів деталі того, про що говорили члени РНБО, повідомляє 24 канал.

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РНБО просить Раду ввести НС по всій країні

Рада з нацбезпеки й оборони звертається до Верховної Ради з проханням ввести надзвичайний стан по всій країні, окрім Донецької та Луганської областей. До такого кроку вдаються через загострення на Донбасі.

Данілов пояснив, що обласні комісії, в які будуть входити представники всіх органів державної та місцевої влади, аналізуватимуть ситуацію на місцях та вводитимуть певні заходи, які передбачає режим надзвичайного стану. Їх можуть або посилювати, або послаблювати.

Воєнний стан ухвалять за потреби

Секретар РНБО також зазначив, що поки необхідності вводити воєнний стан немає. Однак якщо вона з'явиться, то рішення приймуть одразу.

Зброю в українців не забиратимуть

Надзвичайний стан передбачає можливість вилучення у населення зареєстрованої вогнепальної й холодної зброї та боєприпасів.

Данілов запевнив, що в українців не забиратимуть зброю. "Якщо у вас зброя законна, ніхто у вас її вилучати не буде. У влади немає мети роззброїти українців. Навпаки ми виступаємо за те, щоб всі без виключення мали можливість захищати нашу державу", – заявив секретар РНБО.

Армія готова давати відсіч

Данілов заявив, що Україна чітко усвідомлює всі ризики зі сторони Росії. Водночас Збройні сили готові давати ворогу відсіч. "Чи атака буде на Київ, чи на будь-яке інше місто – ми миттєво дамо відсіч", – не сумнівається він.

Водночас секретар Ради з нацбезпеки додав, що влада робить все, аби необхідне, аби жодної атаки не було.

Брифінг РНБО після засідання: дивіться онлайн

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