Журналіст поставив Фіцо незручне питання: прем'єр Словаччини вибухнув агресією

Прем’єр-міністр Словаччин назвав журналістів великих медіа "кровожерливими виродками". Роберт Фіцо пригрозив їм новими обмежувальними заходами, зокрема національним контролем за ЗМІ.

Під час пресконференції у вівторок Роберт Фіцо розгубився після того, як один із присутніх журналістів запитав його про напруженість у його урядовій коаліції. Йшлося, зокрема, про те, що президент Словаччини Петер Пеллегріні нещодавно виступив із критикою уряду.

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Фіцо звинуватив журналістів у замаху на себе

Фіцо відреагував доволі агресивно. Він заявив, що журналісти не залишали його команду у спокої ні на хвилину з дня, коли вона перемогла на парламентських виборах.

"Ви пішли проти нас, як кровожерливі виродки", – емоційно додав політик. Він перерахував головні незалежні словацькі ЗМІ Denník N, Denník Sme та Aktuality.sk, які критикували його уряд, і з якими він припинив будь-яке спілкування.

Ви читаєте свої статті після себе? Я не думаю... Це чиста ненависть. Ви одержимі дияволом,

– наголосив Фіцо.

Він заявив, що журналісти прагнуть лише шкоди, що вони псують атмосферу у суспільстві. Також політик звинуватив представників медіа у травневому нападі, під час якого озброєний чоловік вистрелив йому в живіт.

Прем'єр пригрозив вжити заходів. За його словами, в Словаччині панує "медійний безлад", якого "не існує в жодній іншій країні ЄС".

Він наголосив, що підтримує ідею створення національного органу ЗМІ та санкцій для журналістів, які не виправляють помилкові статті, додавши, що всі журналісти повинні пройти курси перекваліфікації.

Опозиційні політики відреагували обурено. Вони звинуватили прем'єра у намаганні запровадити державну цензуру.

Цікаво: У 2018 році, під час третього терміну прем’єр-міністра Фіцо, журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його наречену Мартіну Кушнірову було вбито, що викликало найбільші протести в країні після падіння комуністичного режиму в 1989 році та призвело до відставки Фіцо.