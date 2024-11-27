З радістю "прийняв запрошення": Фіцо підтвердив, що приїде до Путіна на "побєдобєсія"

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що у травні 2025 року відвідає Москву. На святкування 9 травня він приїде з офіційним візитом на запрошення президента Росії Владіміра Путіна.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Aktuality. Участь у святкуванні так званого Дня Перемоги стане першим офіційним візитом лідера Словаччини до Росії після початку повномасштабної війни проти України.

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Словацький прем’єр стане гостем Кремля

Фіцо підтвердив у своїх соціальних мережах, що очільник Кремля Владімір Путін офіційно запросив його в гості на парад до 9 травня.

Візит Фіцо може стати резонансним, адже після лютого 2022 року більшість західних лідерів припинили офіційні контакти з Кремлем.

Востаннє із західних керівників до Москви приїжджав прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у липні 2024 року, що також викликало гостру критику.

У своєму зверненні в соцмережах Роберт Фіцо наголосив на важливості "історичної правди" про Другу світову війну та ролі Радянського Союзу у звільненні Словаччини.

За його словами, уряд Словаччини підписується під спадщиною боротьби з фашизмом та підтримує заходи, пов’язані з відзначенням перемоги Червоної армії.

Як прем’єр-міністр Словацької Республіки я маю видатний інтерес до участі в урочистостях з нагоди перемоги над фашизмом, які відбудуться в Москві,

– заявив Фіцо, додаючи, що "з радістю прийняв запрошення".

Фіцо давно відомий своєю проросійською риторикою та критикою європейської підтримки України. Його майбутній візит до Москви, ймовірно, викличе дискусії як у Словаччині, так і в ЄС.

Попри офіційні запевнення у збереженні європейського курсу, дії Фіцо можуть посилити ізоляцію Словаччини серед інших країн ЄС, які підтримують санкції проти Росії та засуджують її агресію.