Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вирішив записати ролик до других роковин вторгнення Росії в Україну. В ньому словацький прем'єр висловив власну думку щодо того, хто винен у нападі Росії. 24 Канал переказує деталі заяви Фіцо про Україну.

Тези Фіцо дуже нагадують заяви, висловлені Василем Небензею під час засідання Генасамблеї ООН 23 лютого. Постійний представник Росії буквально сказав, що Авдіївка святкує визволення від українців, а окупованих територій не існує. Тепер кремлівські тези транслює Фіцо – імовірно, не задарма.

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Що сказав Фіцо про війну в Україні

Мої погляди на війну в Україні добре відомі. Ця війна почалася ще в 2014 році з розгулу українських неонацистів,

– заявив він.

На думку Фіцо, Захід "заохочує взаємне вбивство слов'ян". А якщо Україна вступить у НАТО, це стане "гарним підґрунтям для початку третьої світової війни".

Неймовірно, але Фіцо щиро переконаний у своїй правоті. Два роки повномасштабної війни нічого його не навчили. Хоча й не дивно, адже це не його співвітчизники гинуть щодня в окопах і повільно стікають кров'ю під завалами мирних міст.

Ще один "миротворець" за російські рублі

У європейських містах намагаються нагадати про ціну мирних світанків, які виборює для них Україна. Наприклад, в Естонії біля будинків розмістили плакати , де зображено ці ж будинки, але зруйновані, знищені, понівечені. А на польський кордон, де протестують фермери, привезли спалену сільськогосподарську техніку . Україна бореться і потребує підтримки, а не підніжки.

Фіцо сказав, що "конфлікт в Україні" можна вирішити не тільки військовим шляхом: Євросоюз нібито має якимось чином домогтися миру. Імовірно, взагалі перестати давати зброю, щоб Росія остаточно нас захопила.

Наостанок прем'єр Словаччини додав, "Росія не стоїть на колінах ні політично, ні економічно", а Путіна не варто демонізувати.

Усі ці обурливі заяви можливі, тільки якщо ти далеко від України – там, де на голову не падають 300-кілограмові авіабомби, як, наприклад, у Куп'янську, і ти не втрачаєш рідних.

Проте коли Фіцо був в Україні, то не поїхав далі Ужгорода. Цікаво, чому так – адже він сам говорив, що у Києві "абсолютно нормальне життя".