Блокуватимуть військову допомогу та санкції: Роберт Фіцо зробив низку скандальних заяв

Роберта Фіцо призначили на посаду прем'єра Словаччини втретє. Він уже відзначився скандальними заявами: каже, що "не вірить у військове вирішення конфлікту в Україні", тож не надаватиме нашій країні військову допомогу.

Новопризначений прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Україна має продемонструвати, як вона використовує європейські гроші, аби отримати новий пакет допомоги розміром в 50 мільярдів євро на чотири роки. Крім того, Словаччина надаватиме Україні допомогу, але лише гуманітарного характеру. Про це Фіцо заявив по завершенню саміту в Брюсселі, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Про яку допомогу ідеться

Протягом двох днів європейські лідери переглядали довгостроковий бюджет ЄС та обговорювали створення фінансового інструменту Ukrainian Facility. Єврокомісія запропонувала виділити 50 мільярдів євро на чотири роки для України. Роберт Фіцо заявив, що Україна є "найбільш корумпованою країною у світі", тому Київ має відзвітувати про цільове використання європейської допомоги.

Якщо в Словаччині нас питають про кожен євро, і це також стосується залучення європейських коштів, то ЄС повинен мати таке ж право стосовно України,

– сказав Фіцо.

Він додав: якщо реконструкція України буде фінансуватися з цих 50 мільярдів євро, то словацькі фірми мають бути залучені до процесу відновлення.

Крім того, новий прем'єр Словаччини наголосив, що Україна більше не отримає військової допомоги з боку цієї держави. Попри це, словацький уряд продовжить надавати гуманітарну допомогу.

"Наближається зима, якщо людям в Україні знадобиться опалювальне обладнання, допомога з розмінуванням - Словаччина готова до цього. (...) Ми готові допомогти, але не військово, тому що я не вірю у військове вирішення цього конфлікту в Україні", – сказав Фіцо.

Він зазначив, що буде блокувати рішення про надання військової допомоги на загальноєвропейському рівні. За його словами, у комюніке саміту європейські лідери зазначили, що "військова допомога – це двостороннє питання".

Роберт Фіцо розповів, що Словаччина буде вимагати ретельного аналізу санкцій проти Росії, які можуть завдати шкоди Словацькій Республіці. За його словами, словацький уряд буде забезпечувати роботу в галузі атомних електростанцій, натякаючи, що не підтримуватиме санкції проти "Росатому". Втім, він сказав, що це лише пропозиція деяких держав - членів ЄС.

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Що ще наговорив Фіцо

Він переконує, що "краще домовлятися про мир", а вбивства "не дадуть жодного результату". Є думка, що Фіцо не може пробачити Україні свого приниження багато років тому, тож тепер мститься.